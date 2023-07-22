В Агдаме стартовал проект по переработке строительных отходов

В целях применения принципов "зеленой экономики" при восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана совместно с частным сектором начат проект по переработке строительных отходов.

В целях применения принципов "зеленой экономики" при восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана совместно с частным сектором начат проект по переработке строительных отходов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов.

По его словам, в соответствии с поставленными задачами по обеспечению циркулярной экономики и рационального использования природных ресурсов на освобожденных территориях начата переработка отходов строительства и демонтажа, образующихся при восстановлении села Кенгерли Агдамского района.

"Проект предусматривает создание в Агдамском районе предприятий по переработке отходов. На этих предприятиях можно будет перерабатывать различные строительные отходы. Кроме того, проект будет способствовать развитию местной экономики в регионе".