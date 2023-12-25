В Агдаме проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии

В конференц-центре Агдама проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам, действующей при межведомственном центре координационного штаба.

В конференц-центре Агдама проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам, действующей при межведомственном центре координационного штаба.

Как сообщает сотрудник Report из Агдама, в мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, заведующий сектором министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев, вице-президент НАНА Ирада Гусейнова, старший советник специального представительства президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Наргиз Гараджаева и другие официальные лица.

На заседании обсуждаются 9 вопросов - оценка экологических факторов в социально-экономическом развитии Карабахского экономического района, биоразнообразие Карабахского экономического района, мониторинг и исследование минеральных ресурсов и подземных вод, систем водоснабжения в Агдамском районе, восстановление и развитие мелиоративных и водохозяйственных объектов Карабахского экономического района, нынешнее состояние месторождений минерального сырья и перспективы их использования.

Также ведутся дискуссии о развитии "зеленой энергии" и повышении качества экологической среды в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, об управлении твердыми бытовыми отходами на освобожденных от территориях, а также строительными отходами в Карабахском экономическом районе, их повторном использовании в качестве сырья.