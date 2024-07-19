В Агдаме продолжаются дискуссии по управлению твердыми бытовыми отходами

В Агдамском конференц-центре проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.

В Агдамском конференц-центре проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.

Как сообщил сотрудник Report из Агдама, встреча проходит под председательством заместителя министра экологии и природных ресурсов Вугара Керимова.

В мероприятии принимают участие председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров, вице-президент НАНА Ирада Гусейнова и другие официальные лица.

На совещании обсуждается реализация экологических требований, биоразнообразие и его изучение, управление твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях и другие вопросы.