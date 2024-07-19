О нас

В Агдаме продолжаются дискуссии по управлению твердыми бытовыми отходами

В Агдаме продолжаются дискуссии по управлению твердыми бытовыми отходами В Агдамском конференц-центре проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.
Экология
19 июля 2024 г. 12:12
В Агдаме продолжаются дискуссии по управлению твердыми бытовыми отходами

В Агдамском конференц-центре проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.

Как сообщил сотрудник Report из Агдама, встреча проходит под председательством заместителя министра экологии и природных ресурсов Вугара Керимова.

В мероприятии принимают участие председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Мирсалам Ганбаров, вице-президент НАНА Ирада Гусейнова и другие официальные лица.

На совещании обсуждается реализация экологических требований, биоразнообразие и его изучение, управление твердыми бытовыми отходами на освобожденных от оккупации территориях и другие вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda bərk məişət tullantılarının idarə olunması ilə bağlı müzakirələr aparılır

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi