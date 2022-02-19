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В африканской стране ввели пожизненный срок за убийство журавлей

В африканской стране ввели пожизненный срок за убийство журавлей В Уганде ввели пожизненный срок для браконьеров, которые убивают редкого вида венценосных журавлей, внесенных в Красную книгу.
Экология
19 февраля 2022 г. 05:56
В африканской стране ввели пожизненный срок за убийство журавлей

В Уганде ввели пожизненный срок для браконьеров, которые убивают редкого вида венценосных журавлей, внесенных в Красную книгу.

Как передает Report, об этом сообщает издание Monitor.

Популяция венценосного журавля, являющегося символом страны, за тридцать лет сократилась с 35 тыс до 8 тыс особей.

При этом, правительство не исключает альтернативное пожизненному лишению свободы наказание — штраф в размере 175 млн долларов США.

«Его красота и элегантность были причиной того, что журавль был выбран в качестве национальной эмблемы Уганды, но разрушение его среды обитания и ряд факторов делают его находящейся под угрозой исчезновения птицей. Наказание за убийство журавля — пожизненное заключение или выплата 20 млрд шиллингов», — сообщил министр по вопросам дикой природы Уганды Джордж Оуойесигире.

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