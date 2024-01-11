В Абшеронском национальном парке стартовал проект "Зимний тур фотографов"

В связи со Всемирным днем ​​заповедников и национальных парков в Абшеронском национальном парке при организации Службы охраны биологического разнообразия и поддержке Союза фотографов Азербайджана стартовал проект "Зимний тур фотографов".

В связи со Всемирным днем ​​заповедников и национальных парков в Абшеронском национальном парке при организации Службы охраны биологического разнообразия и поддержке Союза фотографов Азербайджана стартовал проект "Зимний тур фотографов".

Как сообщает Report, ​​в рамках проекта члены Союза фотографов Азербайджана будут снимать чарующие зимние пейзажи нашей страны и в "Год солидарности во имя зеленого мира" с помощью фото и видео продемонстрируют потенциал охраняемых природных территорий Азербайджана.

Проект продлится до конца февраля и охватит другие национальные парки и заповедники Азербайджана.

Отметим, что в Азербайджане действуют 10 национальных парков и 10 государственных заповедников, и эти территории охватывают лесные, горные, морские и другие природные экосистемы.

Поскольку национальные парки и заповедники являются особо охраняемыми природными территориями, они имеют особое значение в выполнении обязательств, взятых Азербайджаном на международном уровне по защите окружающей среды, биологического разнообразия.