В Абшеронском национальном парке состоялось мероприятие в честь "Года Конституции и Суверенитета"

В рамках "Года Конституции и Суверенитета" в Абшеронском национальном парке организован творческий день с участием молодых художников.

В рамках "Года Конституции и Суверенитета" в Абшеронском национальном парке организован творческий день с участием молодых художников.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, мероприятие на берегу Каспийского моря совместно организовано Абшеронским национальным парком, Региональным управлением экологии и природных ресурсов №11 и творческим домом Metost.art.

В день творчества юные художники создали интересные картины на тему суверенитета Азербайджана, а также биоразнообразия, изобразив морской пейзаж национального парка, его волнистые берега, пейзаж Шахдили.

Далее художники совершили экскурсию на мыс Шахдили.