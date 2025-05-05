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В Абшеронском национальном парке состоялось мероприятие в честь "Года Конституции и Суверенитета"

В Абшеронском национальном парке состоялось мероприятие в честь "Года Конституции и Суверенитета" В рамках "Года Конституции и Суверенитета" в Абшеронском национальном парке организован творческий день с участием молодых художников.
Экология
5 мая 2025 г. 10:44
В Абшеронском национальном парке состоялось мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

В рамках "Года Конституции и Суверенитета" в Абшеронском национальном парке организован творческий день с участием молодых художников.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, мероприятие на берегу Каспийского моря совместно организовано Абшеронским национальным парком, Региональным управлением экологии и природных ресурсов №11 и творческим домом Metost.art.

В день творчества юные художники создали интересные картины на тему суверенитета Азербайджана, а также биоразнообразия, изобразив морской пейзаж национального парка, его волнистые берега, пейзаж Шахдили.

Далее художники совершили экскурсию на мыс Шахдили.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeron Milli Parkında “Konstitusiya və Suverenlik İli”nə həsr olunmuş tədbir keçirilib

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