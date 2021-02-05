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В Абшеронском национальном парке состоится день открытых дверей

В Абшеронском национальном парке состоится день открытых дверей В связи с днем создания Абшеронского национального парка 8 февраля в национальном парке состоится день открытых дверей и просветительские мероприятия, посетители смогу бесплатно посетить национальный парк.
Экология
5 февраля 2021 г. 17:46
В Абшеронском национальном парке состоится день открытых дверей

В связи с днем создания Абшеронского национального парка 8 февраля в национальном парке состоится день открытых дверей и просветительские мероприятия, посетители смогут бесплатно посетить национальный парк.

Как передает Report, в Абшеронском национальном парке, расположенном на юго-восточной оконечности Абшеронского полуострова в местечке, именуемом Шах Дили и окружённом с трех сторон морем, можно будет понаблюдать за красотами природы, увидеть фламинго.

Абшеронский национальный парк был создан распоряжением президента Азербайджана от 8 февраля 2005 года в целях защиты окружающей среды, сохранения редких и исчезающих видов флоры и фауны и развития экотуризма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeron milli parkında “açıq qapı” günü keçiriləcək

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