В Абшеронском национальном парке состоится день открытых дверей

В связи с днем создания Абшеронского национального парка 8 февраля в национальном парке состоится день открытых дверей и просветительские мероприятия, посетители смогу бесплатно посетить национальный парк.

В связи с днем создания Абшеронского национального парка 8 февраля в национальном парке состоится день открытых дверей и просветительские мероприятия, посетители смогут бесплатно посетить национальный парк.

Как передает Report, в Абшеронском национальном парке, расположенном на юго-восточной оконечности Абшеронского полуострова в местечке, именуемом Шах Дили и окружённом с трех сторон морем, можно будет понаблюдать за красотами природы, увидеть фламинго.

Абшеронский национальный парк был создан распоряжением президента Азербайджана от 8 февраля 2005 года в целях защиты окружающей среды, сохранения редких и исчезающих видов флоры и фауны и развития экотуризма.