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В Абшеронском национальном парке прошло мероприятие "Зеленая гармония: природа и гендер"

В Абшеронском национальном парке прошло мероприятие "Зеленая гармония: природа и гендер" В рамках Года Конституции и Суверенитета в Абшеронском национальном парке прошло мероприятие на тему "Зеленая гармония: природа и гендер".
Экология
20 мая 2025 г. 18:19
В Абшеронском национальном парке прошло мероприятие Зеленая гармония: природа и гендер

В рамках Года Конституции и Суверенитета в Абшеронском национальном парке прошло мероприятие на тему "Зеленая гармония: природа и гендер".

Как сообщает Report, мероприятие состоялось при организации Министерства экологии и природных ресурсов и поддержке ИВ Пираллахинского района, Республиканского комитета профсоюза работников водного хозяйства Азербайджана, Общественного объединения "Экосфера".

Целью мероприятия является оценка гармонии между природой и обществом через призму гендерного равенства, повышение общественной осведомленности о понятиях социальной справедливости и экологической ответственности, внесение вклада в формирование общественной модели, направленной на охрану природы и устранение гендерных стереотипов.

В рамках мероприятия были организованы интерактивные сессии по окружающей среде, мастер-классы для школьников, а также проведена выставка-продажа экологически чистых продуктов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeron Milli Parkında "Yaşıl Harmoniya: təbiət və gender" mövzusunda tədbir keçirilib

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