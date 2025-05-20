В Абшеронском национальном парке прошло мероприятие "Зеленая гармония: природа и гендер"

В рамках Года Конституции и Суверенитета в Абшеронском национальном парке прошло мероприятие на тему "Зеленая гармония: природа и гендер".

В рамках Года Конституции и Суверенитета в Абшеронском национальном парке прошло мероприятие на тему "Зеленая гармония: природа и гендер".

Как сообщает Report, мероприятие состоялось при организации Министерства экологии и природных ресурсов и поддержке ИВ Пираллахинского района, Республиканского комитета профсоюза работников водного хозяйства Азербайджана, Общественного объединения "Экосфера".

Целью мероприятия является оценка гармонии между природой и обществом через призму гендерного равенства, повышение общественной осведомленности о понятиях социальной справедливости и экологической ответственности, внесение вклада в формирование общественной модели, направленной на охрану природы и устранение гендерных стереотипов.

В рамках мероприятия были организованы интерактивные сессии по окружающей среде, мастер-классы для школьников, а также проведена выставка-продажа экологически чистых продуктов.