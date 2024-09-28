В Абшеронском национальном парке прошел Фестиваль Каспия

В Абшеронском национальном парке прошел Фестиваль Каспия в рамках Каспийской недели, приуроченной ко Всемирному дню моря.

В Абшеронском национальном парке прошел Фестиваль Каспия в рамках Каспийской недели, приуроченной ко Всемирному дню моря.

Как сообщает Report, мероприятие с участием официальных лиц, дипломатов и туристов включало круглый стол, выставку картин, велопробег и обучающие занятия для детей об экосистеме Каспия.

На открытии фестиваля заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов отметил, что в Азербайджане последняя неделя сентября уже традиционно проходит как Каспийская неделя, в рамках которой проводятся различные мероприятия. "В этом году Фестиваль Каспия стал центральным событием недели", - отметил он.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят подчеркнул важность морской жизни для окружающей среды: "Каспийское море является источником жизни для многих. Это наше общее богатство и источник жизни для каждого из нас". Он также обратил внимание на значимость проведения конференции COP29 в Баку в этом году.

Заместитель резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Слободан Тадич выразил радость от участия в фестивале: "Программа развития ООН очень активна в сферах энергетики и окружающей среды. Мы провели много мероприятий в этих областях, но они должны быть представлены и на таких фестивалях", - сказал он.

В рамках фестиваля с участием представителей различных организаций прошел круглый стол, посвященный Каспийскому морю. Молодые художники представили картины, посвященные Каспию. Также в программу фестиваля вошли велопробег, йога, живая музыка и обучающие занятия для детей.

Фото: Эхтирам Джабиев