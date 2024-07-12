В Абшеронском национальном парке продемонстрируют изделия ручной работы из отходов

13 июля в Абшеронском национальном парке пройдет выставка изделий ручной работы из отходов с призывом "Создай-Уменьши отходы".

13 июля в Абшеронском национальном парке пройдет выставка изделий ручной работы из отходов с призывом "Создай-Уменьши отходы".

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Начальник отдела министерства Сайяра Мамедова отметила, что на выставке, призывающей к сокращению выбросов в окружающую среду, поощрению повторного использования и переработки, экспонаты, превращенные из отходов в произведения искусства, будут представлены как пример вторичного использования.

На мероприятии, организованном Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке ОАО Təmiz Şəhər, Социально-экологического центра EkoSfera и Forest School Azerbaijan, также будут представлены различные предметы, изготовленные из отходов.