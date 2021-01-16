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В 32 департаментах Франции объявили повышенный уровень метеотревоги

В 32 департаментах Франции объявили повышенный уровень метеотревоги Причиной стал снежный покров, который в различных областях столичного региона может достигнуть 15 см
Экология
16 января 2021 г. 14:45
В 32 департаментах Франции объявили повышенный уровень метеотревоги

Предпоследний - оранжевый - уровень погодной опасности объявлен в северной и центральной частях Франции из-за надвигающихся снегопадов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу национальная метеорологическая служба Meteo-France.

"Сегодня утром на большей части территории страны установилась отрицательная температура, - отметили метеорологи. - Снег выпал, в частности, в Верхней Нормандии и на западе столичного региона Иль-де-Франс".

Как указали в службе, снежный покров в различных областях столичного региона может достигнуть 15 см. Во второй половине дня снегопад может смениться ледяным дождем.

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Версия на английском языке 32 French departments declare orange alert

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