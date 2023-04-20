Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, грозы и град

21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к вечеру в некоторых местах вероятны кратковременные осадки. Южный ветер вечером сменится порывистым северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 14-19°, местами до 21° тепла, вечером в связи с усилением северо-западного ветра температура воздуха понизится на 4-5°.

Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные. Прогнозируются грозы, град и туман, в высокогорных районах - снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем 17-22°, на отдельных территориях до 25° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 8-13° тепла.