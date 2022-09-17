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Утвержден порядок проведения стратегической экологической оценки

Утвержден порядок проведения стратегической экологической оценки Утвержден порядок проведения стратегической экологической оценки.
Экология
17 сентября 2022 г. 14:15
Утвержден порядок проведения стратегической экологической оценки

Утвержден порядок проведения стратегической экологической оценки.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановление Кабинета министров об утверждении "Порядка проведения стратегической экологической оценки" подготовлено в целях обеспечения исполнения подпункта 1.1.5 указа президента Азербайджана от 13 июля 2018 года о применении закона Азербайджанской Республики "Об оценке воздействия на окружающую среду" от 12 июня 2018 года.

Согласно постановлению, утверждается "Порядок проведения стратегической экологической оценки".

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