Утвержден порядок проведения стратегической экологической оценки

Утвержден порядок проведения стратегической экологической оценки.

Утвержден порядок проведения стратегической экологической оценки.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановление Кабинета министров об утверждении "Порядка проведения стратегической экологической оценки" подготовлено в целях обеспечения исполнения подпункта 1.1.5 указа президента Азербайджана от 13 июля 2018 года о применении закона Азербайджанской Республики "Об оценке воздействия на окружающую среду" от 12 июня 2018 года.

Согласно постановлению, утверждается "Порядок проведения стратегической экологической оценки".