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Выявлено превышение нормы ряда показателей в водных объектах в Гедабеке

Выявлено превышение нормы ряда показателей в водных объектах в Гедабеке Установлено, что ряд показателей в водных объектах в Гедабеке превышает норму. Как сообщает Report, об этом было заявлено на состоявшемся 26 сентября заседании комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлу Гадабекского района. Одна
Экология
26 сентября 2023 г. 16:10
Выявлено превышение нормы ряда показателей в водных объектах в Гедабеке

Выявлено превышение нормы ряда показателей в водных объектах в Гедабеке.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на состоявшемся 26 сентября заседании комиссии при премьер-министре Азербайджанской Республики Али Асадове, созданной постановлением Кабинета министров от 21 июня 2023 года для расследования ситуации в селе Сеюдлю Гедабейского района.

Однако было установлено, что это не является источником опасности для окружающей среды и здоровья людей.

В ходе мониторинга подземных вод в производственной и жилой зонах в воде трех скважин на территории завода было зафиксировано небольшое содержание цианида.

Хотя указанные показатели во много раз ниже предельно допустимых, данный факт можно рассматривать как потенциальный риск для окружающей среды.

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Версия на азербайджанском языке Söyüdlüdəki su obyektlərində bir sıra göstəricilərin normadan artıq olduğu aşkarlanıb

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