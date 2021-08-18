Установлена причина массовой гибели рыбы на Каспии

Причиной массовой гибели рыбы на пляжах в Загульбе, Бузовне и Мардакяне стало падение концентрации кислорода в воде в результате наблюдаемой в последние дни жаркой погоды и повышения температуры воды.

Причиной массовой гибели рыбы на пляжах в Загульбе, Бузовне и Мардакяне стало падение концентрации кислорода в воде в результате наблюдаемой в последние дни жаркой погоды и повышения температуры воды.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Ахундов.

Он отметил, что повышение температуры воды в летние месяцы является естественным процессом, и чаще всего в это время гибель рыб наблюдается на мелководных участках.

По словам М.Ахундова, результаты взятых анализов показали, что гибель рыбы не связана с какими-либо инфекционными болезнями или отравлением рыбы.