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Установлена причина массовой гибели рыбы на Каспии

Установлена причина массовой гибели рыбы на Каспии Причиной массовой гибели рыбы на пляжах в Загульбе, Бузовне и Мардакяне стало падение концентрации кислорода в воде в результате наблюдаемой в последние дни жаркой погоды и повышения температуры воды.
Экология
18 августа 2021 г. 12:56
Установлена причина массовой гибели рыбы на Каспии

Причиной массовой гибели рыбы на пляжах в Загульбе, Бузовне и Мардакяне стало падение концентрации кислорода в воде в результате наблюдаемой в последние дни жаркой погоды и повышения температуры воды.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы охраны биологического разнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Ахундов.

Он отметил, что повышение температуры воды в летние месяцы является естественным процессом, и чаще всего в это время гибель рыб наблюдается на мелководных участках.

По словам М.Ахундова, результаты взятых анализов показали, что гибель рыбы не связана с какими-либо инфекционными болезнями или отравлением рыбы.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi çimərliklərdə balıqların tələf olmasının səbəbi açıqlanıb

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