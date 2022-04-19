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Уровень загрязнения рек в Азербайджане будет отслеживаться в режиме онлайн

Уровень загрязнения рек в Азербайджане будет отслеживаться в режиме онлайн Автоматические гидрометеорологические станции, которые будут установлены на четырех реках Азербайджана - Баситчай, Охчучай, Баргушад и Араз, будут оснащены датчиками качества.
Экология
19 апреля 2022 г. 15:32
Уровень загрязнения рек в Азербайджане будет отслеживаться в режиме онлайн

Автоматические гидрометеорологические станции, которые будут установлены на четырех реках Азербайджана - Баситчай, Охчучай, Баргушад и Араз, будут оснащены датчиками качества.

Как передает командированный в Зангилан сотрудник Report, об этом заявила глава Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, процесс позволит с использованием автоматических станций определять непрерывно и в режиме онлайн уровень загрязнения рек: "Посредством этих станций международные организации и местные структуры смогут получать онлайн информацию об уровне загрязнения рек".

Тагиева напомнила, что на реках в Карабахе будут установлены 10 автоматических гидрометеорологических станций.

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