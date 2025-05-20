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Уровень воды в реке Охчучай поднялся на 12 см

Уровень воды в реке Охчучай поднялся на 12 см Уровень воды в реке Охчучай поднялся на 12 см
Экология
20 мая 2025 г. 09:29
Уровень воды в реке Охчучай поднялся на 12 см

В некоторых реках на территории Азербайджана повысился уровень воды.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, уровень воды в протекающих по территории Большого Кавказа реках Гусарчай поднялся на 11 см, Гудиялчай – на 5 см, Вельвелечай – на 2 см, в протекающей по Малому Кавказу реке Габырры - на 5 см, в протекающей по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому регионам реке Охчучай – на 12 см.

На трансграничной реке Ганых в пункте Джалайыр уровень воды поднялся на 5 см, а водоносность составила 401 кубометра в секунду, что составляет 198% от нормы.

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Версия на азербайджанском языке Oxçuçayda suyun səviyyəsi 12 sm artıb

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