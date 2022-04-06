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Уровень воды в реке Кура повысился на 27 см

Уровень воды в реке Кура повысился на 27 см Уровень воды в реке Кура повысился на 27 см.
Экология
6 апреля 2022 г. 12:14
Уровень воды в реке Кура повысился на 27 см

Уровень воды в реке Кура повысился на 27 см.

Об этом муганскому бюро Report сообщил журналист и активист гражданского общества Эмиль Мамедов, проживающий в Сальянском районе.

Он сказал, что в результате повышения уровня воды в реке, произошло слияние реки Араз с Курой:

"Уровень реки повышается со вчерашнего дня. Однако на участке нижнего течения реки в Нефтечалинском районе ситуация остается не столь однозначной. Со вчерашнего дня наблюдался приток морской воды в Куру. Полагаем, что повышение уровня воды в Куре в ближайшие сутки скажется и на участке реки в Нефтчале".

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Версия на английском языке Water level in Kura River increases by 27 cm
Версия на азербайджанском языке Araz Kürə qovuşub, çayda suyun səviyyəsi 27 sm artıb

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