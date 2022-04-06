Уровень воды в реке Кура повысился на 27 см

Уровень воды в реке Кура повысился на 27 см.

Уровень воды в реке Кура повысился на 27 см.

Об этом муганскому бюро Report сообщил журналист и активист гражданского общества Эмиль Мамедов, проживающий в Сальянском районе.

Он сказал, что в результате повышения уровня воды в реке, произошло слияние реки Араз с Курой:

"Уровень реки повышается со вчерашнего дня. Однако на участке нижнего течения реки в Нефтечалинском районе ситуация остается не столь однозначной. Со вчерашнего дня наблюдался приток морской воды в Куру. Полагаем, что повышение уровня воды в Куре в ближайшие сутки скажется и на участке реки в Нефтчале".