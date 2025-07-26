Уровень воды в реке Араз снизился на один метр

Уровень воды в реке Араз в Имишлинском районе снизился на один метр.

Уровень воды в реке Араз в Имишлинском районе снизился на один метр.

Как сообщает муганское бюро Report, за последний месяц уровень воды в реке Араз, протекающей через Имишлинский район, начал резко снижаться, что вызывает обеспокоенность среди местных жителей.

Из-за уменьшения объема воды возникли трудности в работе водяных насосов, установленных вдоль берега - они не могут функционировать на полную мощность.

По словам специалистов, такое снижение уровня воды может привести к серьёзным проблемам с орошением сельскохозяйственных угодий.