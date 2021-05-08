Уровень воды в Куре поднялся

Устранена критическая ситуация в Нефтчале

Уровень воды в Куре повысился.

Как сообщает аранское бюро Report, нестабильные погодные условия, интенсивные осадки на территории нашей страны сказались на водности как горных рек, так и Куры.

Этот процесс больше затронул нижнее течение Куры в Сальянском и Нефтчалинском районах. За последнюю неделю уровень воды в части Куры, протекающей через территорию Сальянского района, поднялся на 1 метр, а Нефтчалинского района - на 60 сантиметров. Повышение уровня реки улучшило работу водяных насосов, а трудности с поливом посевных площадей устранились.

В частности, устранена критическая ситуация в Нефтчале - теперь река впадает в море.

По мнению специалистов, повышение уровня воды в реке будет продолжаться из-за периода полноводности.