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Уровень воды в Куре поднялся

Уровень воды в Куре поднялся Устранена критическая ситуация в Нефтчале
Экология
8 мая 2021 г. 19:35
Уровень воды в Куре поднялся

Уровень воды в Куре повысился.

Как сообщает аранское бюро Report, нестабильные погодные условия, интенсивные осадки на территории нашей страны сказались на водности как горных рек, так и Куры.

Этот процесс больше затронул нижнее течение Куры в Сальянском и Нефтчалинском районах. За последнюю неделю уровень воды в части Куры, протекающей через территорию Сальянского района, поднялся на 1 метр, а Нефтчалинского района - на 60 сантиметров. Повышение уровня реки улучшило работу водяных насосов, а трудности с поливом посевных площадей устранились.

В частности, устранена критическая ситуация в Нефтчале - теперь река впадает в море.

По мнению специалистов, повышение уровня воды в реке будет продолжаться из-за периода полноводности.

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Версия на английском языке ФотоWater level rises in Kur, with river currently flowing into sea
Версия на азербайджанском языке ФотоKürdə suyun səviyyəsi qalxıb, hazırda çay dənizə axır

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