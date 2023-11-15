О нас

Запасы воды в Куре и Аразе к концу века сократятся на 20%

Запасы воды в Куре и Аразе к концу века сократятся на 20% К концу века запасы воды в реках Кура и Араз сократятся примерно на 20%.
Экология
15 ноября 2023 г. 16:23
Запасы воды в Куре и Аразе к концу века сократятся на 20%

К концу века запасы воды в реках Кура и Араз сократятся примерно на 20%.

Как сообщает Report, об этом сказал менеджер проекта Программы развития ООН Заур Алиев во время выступления на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

"Согласно прогнозам, запасы воды в реках Кура и Араз, а также в реках Малого Кавказа к 2040 году сократятся на 10%, к 2070 году – на 15%, а к 2098 году - на 20%. В реках, протекающих по территории Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского района, запасы воды сократятся на 5, 10, 15% соответственно", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kura, Araz rivers to see 20% drop in water volume by century's end
Версия на азербайджанском языке Əsrin sonuna kimi Kür və Arazda suyun 20 faizə qədər azalacağı proqnozlaşdırılır 

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi