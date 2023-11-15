Запасы воды в Куре и Аразе к концу века сократятся на 20%

К концу века запасы воды в реках Кура и Араз сократятся примерно на 20%.

К концу века запасы воды в реках Кура и Араз сократятся примерно на 20%.

Как сообщает Report, об этом сказал менеджер проекта Программы развития ООН Заур Алиев во время выступления на II Метеорологическом форуме тюркского мира в Баку.

"Согласно прогнозам, запасы воды в реках Кура и Араз, а также в реках Малого Кавказа к 2040 году сократятся на 10%, к 2070 году – на 15%, а к 2098 году - на 20%. В реках, протекающих по территории Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского района, запасы воды сократятся на 5, 10, 15% соответственно", - сказал он.