Уровень моря на побережье США может повыситься на 25-30 см к 2050 году

Американские ученые прогнозируют повышение уровня моря вокруг США на 25-30 см к 2050 году даже в случае уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Американские ученые прогнозируют повышение уровня моря вокруг США на 25-30 см к 2050 году даже в случае уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете, опубликованном во вторник на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration) США.

По его информации, за ближайшие 30 лет уровень моря вокруг континентальной территории США может вырасти настолько же сильно, как и за последние 100 лет.

Ученые также заявляют, что за повышением уровня моря последует учащение наводнений. Таким образом, частота крупных наводнений может вырасти пятикратно, а умеренных - более чем десятикратно.

Специалисты подчеркивают, что эти прогнозы предполагают принятие мер по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу. Если меры не будут приняты, уровень моря может вырасти более чем на 2 м к концу XXI века.