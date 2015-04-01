Университет ​АДА организует ежегодную Бакинскую Летнюю Энергетическую Школу

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ С 4 по 17 июля 2015 года Каспийский Центр Энергетики и Окружающей Среды Университета АДА совместно с Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) проведет восьмую Бакинскую Летнюю Энергетическую Школу.

Как сообщили Report в Университете АДА, двухнедельная сертификационная программа соберет вместе известных ученых и ведущих экспертов для изучения региональных и глобальных энергетических вопросов. Помимо развития региональной трубопроводной инфраструктуры и энергетической безопасности участники будут ознакомлены с такими вопросами как основа энергетики, энергетическое право и экономика, воздействие энергоресурсов на окружающую среду, управление в нефтегазовой индустрии и стратегический обзор SOCAR.

В заключении программы будут предоставляены отличные возможности для отдыха и уникальные ознакомительные поездки в места, связанные с прошлой и сегодняшней нефтегазовой индустрией Азербайджана, такие как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, нефтяной терминал Сангачал, грязевые вулканы, а также посещение музея нефтяного барона Азербайджана Гаджи Зейналабдина Тагиева и всемирно известного музея Братьев Нобелей.

По окончанию программы участники будут награждены сертификатами, подписанные Ректором Университета АДА и Президентом SOCAR.