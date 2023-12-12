UNFCCC ожидает совместной работы с Азербайджаном для успешного проведения COP29

Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC) с нетерпением ожидает совместной работы с правительством и народом Азербайджана для успешного проведения COP29.

Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC) с нетерпением ожидает совместной работы с правительством и народом Азербайджана для успешного проведения COP29.

Как сообщает корреспондент Report из Дубая, об этом заявила старший директор по координации операций Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (UNFCCC) Чхая Капилашрами.

“Прежде всего, поздравляем Азербайджан с избранием страной проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29. Именно на этой платформе будут проводится переговоры по климату со 198 сторонами конвенции. Поэтому мы очень рады возможности провести эту конференцию в ноябре следующего года в вашей стране", - сказала она.

По словам Капилашрами, UNFCCC надеется поддержать дискуссию о финансировании, которая станет важной частью COP29.

"В ходе COP28, как вы видели, в самые первые дни мы приняли важное решение о Фонде для возмещения потерь и ущерба. В самый первый день мы также приняли повестку дня. И, как вы знаете, в течение последних двух недель мы работали над переговорами по смягчению последствий [изменений климата], адаптации, а также по другим важным вопросам", - добавила старший директор по координации операций UNFCCC.

Напомним, что 11 декабря Азербайджан официально объявлен хозяином 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.