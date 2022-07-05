Уменьшение популяции рыб на Каспии связано с климатическими изменениями

Уменьшение популяции рыб в Каспийском море связано не с браконьерством, а с климатическими изменениями.

Уменьшение популяции рыб в Каспийском море связано не с браконьерством, а с климатическими изменениями.

Как сообщает Report, об этом глава департамента по охране биоресурсов водных бассейнов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Ахундов заявил на проходящей в Баку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".

По его словам, в результате глобального потепления, увеличения температуры и других связанных факторов наблюдается изменение уровня воды в Каспийском море.

Он призвал прекратить строительство плотин на реках, в противное случае Каспий может постигнуть участь Аральского моря.

Агентство Report оказывает информационную поддержку международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях изменения климата, прогнозы и адаптационные мероприятия".