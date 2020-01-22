​Умайра Тагиева: В Баку выпадет первый снег

В течение 21 дня января этого года в Баку не наблюдалась морозная погода, среднесуточная температура превышала норму на 1.8°, а 7 января - на 4,3°.

Как передает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологиии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, для сравнения, в прошлом году температура лишь раз снижалась ниже 0 градусов: 20 января было зафиксировано минус два градуса мороза.

"Согласно многолетним климатическим наблюдениям в прошлом веке, январь был назван самым холодным месяцем года. Однако анализ последних десятилетий показывает, что на большей части территории Азербайджана февраль проходит холоднее. В целом, снизилось число морозных дней в зимний сезон. Что касается января, то среднее число морозных дней в 1961-1990 годах составляло 6 в год, то в 1991-2018 годах – 4 дня", - сказала У.Тагиева.

Она отметила, что 24 января в страну проникнут холодные воздушные массы с севера, в результате чего, по предварительным прогнозам, граждане смогут наблюдать первый снег в этот зимний сезон.

Так, 23 января будет дуть сильный юго-западный ветер, который 24 января сменится сильным северо-западным ветром. В Баку и на Абшеронском полуострове с ночи 24 до утра 25 января ожидаются осадки, которые временами будут усиливаться. Вечером 24 января и в ночь на 25 января местами дождь может перейти в мокрый снег.

24 января температура воздуха по сравнению с прошлыми днями снизится на 4-6°, составив 0-3° тепла.

В районах Азербайджана с вечера 23 января до 25 января погодные условия на территории страны резко изменятся, будут нестабильными.

Временами будут осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах ожидается снег. Кое-где осадки могут быть интенсивными. 23-24 января ожидаются сильный ветер, 23 числа скорость юго-западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, в отдельных местах временами 30-35 м/с, 24 января скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/с, временами 25-30 м/с.

Автомобильные дороги в горных и предгорных районах могут покрыться льдом.