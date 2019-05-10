Температура воздуха в Азербайджане снизится на 5-8 градусов

"Как сообщалось ранее Национальным департаментом гидрометеорологии, в ночь с 9-го на 10-ое мая погодные условия на территории страны были нестабильными, в некоторых местах наблюдались грозы, временами шел дождь.

Количество выпавших осадков составило в Габале, Кишчае (Шеки) 8, Хыналыге - 5, Шахдаге - 4, Гырызе, Шеки, Огузе, Ордубаде - 3, Гейгеле, Агдере (Ордубад), Лянкяране, Астаре, Лерике, Сарыбаше (Гах), Исмаиллы - 2, Ярдымлы, Нефтчале, Билясуваре, Газымамеде, Сальяне, Джафархане, Сабирабаде, Кюрдамире, Имишли, Зардабе, Гейчае, Евлахе, Халтане, Гусаре, Маразе, Загатале, Агстафе, Агдаме, Шемкире, Гяндже, Гедабеке, Дашкесане, Шахбузе, Нахчыване, Бина, Сумгайыте - 0.4-1 мм. Северо-западный ветер усилился в Дашкесане до 25, Нафталане, Гяндже – 20, Нахчыване, Агдаме – 16 м/с".

Как передает Report, об этом журналистам сообщила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Она сказала, что 11 мая в районах республики временами ожидаются дожди, ночью в некоторых местах ливневого характера: "В некоторых предгорных районах ожидается град, в высокогорьях Большого Кавказа - снег.

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями. Повысится уровень воды в реках, вероятно кратковременное наводнение некоторых горных рек. Днем 11 мая в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Однако 12-13 мая в районах временами ожидаются осадки.

В Баку и на Абшеронском полуострове 11 мая местами ожидаются дожди, в ночь с 10 на 11 мая в некоторых местах могут быть интенсивными. Днем дождь постепенно прекратится. Скорость северо-западного ветра составит 10-15, временами 18-23 м/с, ближе к вечеру станет умереннее – 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью 14-16 , днем 19-23 градуса тепла.

12 мая ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха повысится до 26 градусов".