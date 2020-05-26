Умайра Тагиева: Температура воздуха изо дня в день будет повышаться

"Нет ничего более переменчивого и нестабильного, чем погодные условия и, в особенности, весенняя погода. Мы вновь убеждаемся в этом при виде частых перемен в течение дня".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, именно по этой причине метеорологи всего мира в течение суток ведут непрерывные наблюдения за погодой: "Переменчивость погоды на Абшеронском полуострове обычно сопровождается сильными ветрами, а в районах республики, особенно в горных и предгорных районах - грозами, градом и ливнем. Причина связана с постоянным смещением абсолютно разных воздушных масс из-за их физических свойств. Это происходит потому, что наша планета нагревается под лучами Солнца под разными углами, а поверхность Земли неравномерна. Возникновение ежечасно переменчивых циклонов, антициклонов и атмосферных фронтов связано с воздушными массами".

"В ближайшие дни и, можно сказать, до конца мая не ожидается понижения температуры и сопровождающихся сильным ветром фронтальных процессов. Прогнозируется умеренная погода с незначительным ветром. Изо дня в день температура воздуха будет повышаться", - сказала У.Тагиева.