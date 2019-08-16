Умайра Тагиева: ​Прогнозировать погоду стало сложнее

"Прогнозировать погоду стало сложнее". Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

"Климат, погода - издавна сопровождают человека в его жизни, играя большую роль. Не будем говорить о первобытных людях, для которых от погоды зависело их существование. Сегодня роль погоды и климата продолжает существенно влиять на жизнь всего живого на Земле. Человек, несмотря на сегодняшнее развитие всей цивилизации, науки и техники, тем не менее продолжает зависеть от влияния погоды и климатических изменений.

Говорить об этом можно много и долго, но хотелось бы остановиться на некоторых вопросах прогнозирования погоды, то есть на том, чем занимаются синоптики. Так вот, опираясь на свой скромный опыт работы синоптиком ( c 1990 года, то есть около 30 лет), как - бы это парадоксально не выглядело, скажу: «Прогнозировать погоду становится все сложнее!", - заявила У. Тагиева.

Директор Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Азербайджана Умайра Тагиева Проблема заключается зачастую не в самом прогнозировании, что в свою очередь, не так то и легко, а в том, в какой форме это преподнести населению, чтобы и серьезно предупредить и, в тоже время, не посеять панику.



"Как же так? Ведь с каждым годом, во всем мире, в том числе и у нас, улучшаются технические возможности, появляется наисовременнейшее оборудование, наука идет вперед! Почему же в таком случае стало труднее предсказывать погоду? Конечно же, имеются различные версии, предположения, но, откровенно говоря, ответить на эти вопросы однозначно не могу. Если раньше, времена года и сопутствующая им погода были, если можно так выразиться, более чётче обозначены, то, последнее время, границы между сезонами как-то стерлись и все чаще дают о себе знать аномальные проявления погоды. Приведу такой пример, корифеями отечественной климатологии, в том числе известными учеными А. Мадатзаде и Э.Шихлинским были описаны основные типы синоптических процессов, определяющих погодные условия в Азербайджане.

Если в девяностые годы на своем опыте мне довелось воочию наблюдать эти процессы, их зарождение и динамику развития, то сейчас классические процессы, мы практически наблюдаем все реже и реже. И наоборот, на фоне стабильных синоптических условий происходят внезапные изменения, которые даже за день вперед спрогнозировать невозможно,цифровые модели эти процессы могут не видеть. Конечно же, и раньше наблюдались, скажем так, аномально жаркие и морозные дни. Так что же изменилось? Изменилась частота, интенсивность и продолжительность таких явлений. Их стали называть волнами жары и холода".

Директор Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Азербайджана Умайра Тагиева В последнее время мы чувствуем большую поддержку нашей работе со стороны Мэрии города Баку, которая оперативно реагирует на наши прогнозы и принимает соответствующие меры

Обсуждение всего перечисленного заняло бы много времени. Возможно, мы будем стараться, периодически затрагивать интересующие Вас вопросы, связанные с климатом и погодой, но сегодня я хотела бы становиться на некоторых проблемах информирования населения об ухудшении погодных условий. Это касается, в первую очередь, сильных ветров, интенсивных осадков, аномальной жары и холода. Вот тут-то и начинаются ньюансы. Вы скажете, а в чем здесь проблема, – давайте свой прогноз и все тут. Каждый сделает необходимые выводы. Так-то оно так, - да не так! За рубежом так и делается, даются определения и цифры. Наша же проблема заключается зачастую не в самом прогнозировании, что в свою очередь, не так то и легко, а в том, в какой форме это преподнести населению, чтобы и серьезно предупредить и, в тоже время, не посеять панику. Люди у нас разные, характеры - различные. Некоторые, услышав о чем-то таком, сразу бросаются в магазины, закупая продукты впрок, как-будто готовятся к длительной осаде. Вот и приходиться нам порою подбирать слова и выражения, для описания процесса, которые выходят за рамки официально принятой во всем мире терминологии и критериев.

Мы хорошо понимаем, что от наших своевременных и правильных прогнозов погоды зависит здоровье, и даже жизнь людей- нефтяников, моряков, строителей и тд. Предупреждения об экстремальных погодных условиях нами передаются во все соответствующие структуры и организации, которые вовремя реагируя на наши прогнозы и предупреждения, корректируют свою работу. В последнее время мы чувствуем большую поддержку нашей работе со стороны Мэрии города Баку, которая оперативно реагирует на наши прогнозы и принимает соответствующие меры, кстати, которые в свою очередь снизили возможные отрицательные последствия стихии. Большое им спасибо. Хорошее взаимодействие сложилось у нас со многими госструктурами. Правда, находятся и такие, которые огрехи в своей работе стараются свалить на синоптиков. Открыты мы и к конструктивной критике", - отметила У. Тагиева.

Директор Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Азербайджана Умайра Тагиева До конца текущего года, за счет госинвестиций планируется установка системы Доплер радаров, что улучшит качество сверхкраткосрочных прогнозов с заблаговременностью 2-4 часа

По ее словам, государством делается очень многое для улучшения качества работы департамента, значительно улучшилась материально-техническая база, устанавливается новейшее оборудование и техника, что несомненно сказывается на качестве работы. До конца текущего года, за счет госинвестиций планируется установка системы Доплер радаров, что улучшит качество сверхкраткосрочных прогнозов с заблаговременностью 2-4 часа.

"Трудно переоценить значимость точных прогнозов и предупреждений по морю, особенно на фоне жестоких штормов на Каспии, которые все чаще испытывают всех на прочность. Лишь скоординированная работа ведомств позволяет избежать человеческих жертв. До конца этого года в рамках госинвестиций мы планируем автоматизировать сеть морских станций, в том числе станции Нефтяные Камни, которая в ноябре следующего года отметит свой 70 летний юбилей. Но техникой должны управлять высококвалифицированные, специалисты, подготовка которых является одной из главных наших задач. Работа наша трудная, но интересная, нужная людям. Мы хотели бы видеть в наших рядах молодежь, интересующуюся этой областью", - резюмировала У. Тагиева.