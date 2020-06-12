Умайра Тагиева о повышении температуры воздуха

© Report — Умайра Тагиева https://report.az/storage/news/89b49a513f8c604c99ec9a83111bd6cb/2c969f2c-44b3-49d5-9bab-c25459fad535_292.jpg

"Одним из проявлений климатических изменений является увеличение количества чрезвычайно жарких дней в летние месяцы".

Как сообщает Report, заявила директор Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана Умайра Тагиева.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу синоптиков, 13-14 июня максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составит 40, а в равнинных районах - до 42 градусов жары. Подобные температурные условия очень неблагоприятны не только для метеочувствительных людей, но и для всего населения.

В дневные часы возрастает опасность получить солнечный или тепловой удар. Однако можно защититься от негативного воздействия сильной жары, приняв определенные меры. Поэтому не следует выходить на улицу без особой необходимости в часы, когда солнечная активность наиболее высока, то есть с 11:00 до 17:00. Если вам нужно выходить на улицу, рекомендуется использовать платок или зонтик, находиться в тени и брать с собой воду", - сказала У.Тагиева.