О нас
Аудио новости

Умайра Тагиева: Завтра вечером погода изменится

Умайра Тагиева: Завтра вечером погода изменится "В Баку и на Абшеронском полуострове за последние 20 лет на 8 марта регистрировалась плюсовая температура, только в 2021 году ночью был мороз в 0,2°".
Экология
8 марта 2022 г. 11:56
Умайра Тагиева: Завтра вечером погода изменится

"В Баку и на Абшеронском полуострове за последние 20 лет на 8 марта регистрировалась плюсовая температура, только в 2021 году ночью был мороз в 0,2°".

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, самый теплый праздничный день был в 2002 году, когда температура достигла 27,3°: "Обычно преобладала солнечная погода и переменная облачность. Только за 8 лет погода была дождливой, а больше всего осадков выпало в 2016 году - 8 мм. Что касается регионов, то самая минимальная температура наблюдалась в 2013 году, когда в Гянджа-Газахской зоне был зафиксирован мороз в 11.5°. Не были и столь редкими случаи выпадения снега и даже образования снежного покрова в горных и предгорных зонах. Например, в Балакен-Шекинской зоне 8 марта 2004 года высота снежного покрова достигла 20 см".

У. Тагиева отметила, что наряду с этим, были и годы, когда на 8 марта наблюдалась летняя погода: "В 2002 году максимальная температура воздуха в Гянджа-Газахской зоне повысилась до 29,9°, а в центральной Арранской зоне - до 26,9°".

У.Тагиева также сказала, что в этом году на 8 марта погода будет умеренной, а завтра вечером изменится.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Hava şəraiti sabah axşam dəyişiləcək"

Самое важное

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
7 марта 2022 г. 21:08
Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35
Осуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
ФотоОсуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
6 марта 2022 г. 14:41
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
6 марта 2022 г. 13:01
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
5 марта 2022 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi