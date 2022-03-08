Умайра Тагиева: Завтра вечером погода изменится

"В Баку и на Абшеронском полуострове за последние 20 лет на 8 марта регистрировалась плюсовая температура, только в 2021 году ночью был мороз в 0,2°".

"В Баку и на Абшеронском полуострове за последние 20 лет на 8 марта регистрировалась плюсовая температура, только в 2021 году ночью был мороз в 0,2°".

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, самый теплый праздничный день был в 2002 году, когда температура достигла 27,3°: "Обычно преобладала солнечная погода и переменная облачность. Только за 8 лет погода была дождливой, а больше всего осадков выпало в 2016 году - 8 мм. Что касается регионов, то самая минимальная температура наблюдалась в 2013 году, когда в Гянджа-Газахской зоне был зафиксирован мороз в 11.5°. Не были и столь редкими случаи выпадения снега и даже образования снежного покрова в горных и предгорных зонах. Например, в Балакен-Шекинской зоне 8 марта 2004 года высота снежного покрова достигла 20 см".

У. Тагиева отметила, что наряду с этим, были и годы, когда на 8 марта наблюдалась летняя погода: "В 2002 году максимальная температура воздуха в Гянджа-Газахской зоне повысилась до 29,9°, а в центральной Арранской зоне - до 26,9°".

У.Тагиева также сказала, что в этом году на 8 марта погода будет умеренной, а завтра вечером изменится.