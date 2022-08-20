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Умайра Тагиева: Засушливая и жаркая погода повышает вероятность лесных пожаров

Умайра Тагиева: Засушливая и жаркая погода повышает вероятность лесных пожаров "Преобладание засушливой погоды на фоне продолжительных высоких температур повышает пожароопасность в наших лесах".
Экология
20 августа 2022 г. 17:09
Умайра Тагиева: Засушливая и жаркая погода повышает вероятность лесных пожаров

"Преобладание засушливой погоды на фоне продолжительных высоких температур повышает пожароопасность в наших лесах".

Как передает Report, об этом сообщила глава службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что большое количество желающих отдохнуть в лесистой местности и безответственность некоторых граждан еще больше повышают пожароопасность: "Леса - достояние народа. В то же время это уникальная экосистема. Давайте будем ответственными и сохраним наши леса".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Quraq və qızmar hava şəraiti meşə yanğınları ehtimalını artırır"

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