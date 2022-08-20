Умайра Тагиева: Засушливая и жаркая погода повышает вероятность лесных пожаров

"Преобладание засушливой погоды на фоне продолжительных высоких температур повышает пожароопасность в наших лесах".

"Преобладание засушливой погоды на фоне продолжительных высоких температур повышает пожароопасность в наших лесах".

Как передает Report, об этом сообщила глава службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она отметила, что большое количество желающих отдохнуть в лесистой местности и безответственность некоторых граждан еще больше повышают пожароопасность: "Леса - достояние народа. В то же время это уникальная экосистема. Давайте будем ответственными и сохраним наши леса".