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Умайра Тагиева: За 2 дня количество осадков превысило месячную норму

Умайра Тагиева: За 2 дня количество осадков превысило месячную норму Прохождение холодных атмосферных фронтов по территории страны привело к значительному снижению температуры воздуха, а также к интенсивным ливням. В некоторых регионах количество осадков за два дня достигло месячную норму.
Экология
7 сентября 2022 г. 11:41
Умайра Тагиева: За 2 дня количество осадков превысило месячную норму

Прохождение холодных атмосферных фронтов по территории страны привело к значительному снижению температуры воздуха, а также к интенсивным ливням. В некоторых регионах Азербайджана количество осадков за два дня превысило месячную норму.

Как сообщает Report, об этом рассказала начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

Она отметила, что наибольшее количество осадков зарегистрировано в Лянкаране - 80 мм (136 процентов месячной нормы), Астаре- 59 мм (117 процентов месячной нормы), Шеки – 62 мм (74 процента месячной нормы), Загатале – 49 мм (42 процента месячной нормы), Гахе – 46 мм (55 процентов месячной нормы), Огузе – 45 мм (33 процента месячной нормы), Балакяне - 42 мм (36 процентов месячной нормы), Габале - 33 мм (28 процентов месячной нормы), в Ярдымлы - 29 мм (23 процента месячной нормы) :

"6 сентября около 21:15 на территории Гедабекского района выпал град. Температура воздуха была на 4,6 градуса ниже климатической нормы. Нестабильные погодные условия на территории страны будут продолжаться до полудня 8 сентября”.

По словам начальника службы, за последние 10 лет подобный процесс был зафиксирован в первой декаде сентября 2016 года.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Son 2 gündə yağıntının miqdarı aylıq normanı keçib"

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