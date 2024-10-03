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Умайра Тагиева: Вопрос изменения климата является приоритетным для Азербайджана

Умайра Тагиева: Вопрос изменения климата является приоритетным для Азербайджана Вопрос изменения климата является приоритетным для Азербайджана.
Экология
3 октября 2024 г. 10:19
Умайра Тагиева: Вопрос изменения климата является приоритетным для Азербайджана

Вопрос изменения климата является приоритетным для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на открытии панельной сессии, посвященной теме "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана", проходящей в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Она отметила, что теме выбросов метана должно быть уделено особое внимание, поскольку они играют значительную роль в загрязнении окружающей среды.

"Это один из самых мощных факторов загрязнения, который за последние 20 лет более чем в 80 раз превзошел углекислый газ", - сказала она.

Тагиева также отметила, что к 2030 году выбросы метана в качестве отходов производства должны быть снижены примерно на 30-35%.

"Очень важно, что один из дней климатической недели посвящен теме выбросов метана", - подытожила она.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: İqlim dəyişikliyi məsələsi Azərbaycan üçün prioritetdir
Версия на английском языке Climate change issue - priority for Azerbaijan, deputy ecology minister says

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