Умайра Тагиева: Вопрос изменения климата является приоритетным для Азербайджана

Вопрос изменения климата является приоритетным для Азербайджана.

Вопрос изменения климата является приоритетным для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на открытии панельной сессии, посвященной теме "Прогресс в борьбе с метаном: Продвижение глобального сокращения метана", проходящей в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Она отметила, что теме выбросов метана должно быть уделено особое внимание, поскольку они играют значительную роль в загрязнении окружающей среды.

"Это один из самых мощных факторов загрязнения, который за последние 20 лет более чем в 80 раз превзошел углекислый газ", - сказала она.

Тагиева также отметила, что к 2030 году выбросы метана в качестве отходов производства должны быть снижены примерно на 30-35%.

"Очень важно, что один из дней климатической недели посвящен теме выбросов метана", - подытожила она.