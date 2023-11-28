Умайра Тагиева: Ведется работа по сокращению выбросов газов, создающих тепловой эффект

В Азербайджане ведутся работы по сокращению выбросов газов, создающих тепловой эффект.

В Азербайджане ведутся работы по сокращению выбросов газов, создающих тепловой эффект.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на организованном в Баку круглом столе на тему глобальных климатических изменений.

По ее словам, к 2030 году планируется увеличить долю альтернативных источников энергии до 30%.

"Азербайджан в рамках Парижского климатического соглашения взял на себя обязательство к 2050 году сократить выбросы газов, создающих тепловой эффект, до 40%", - сказала она.