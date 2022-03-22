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Умайра Тагиева: В нижнем течении Куры наблюдаются позитивные изменения

Умайра Тагиева: В нижнем течении Куры наблюдаются позитивные изменения Во второй декаде марта количество выпавших осадков в некоторых районах Азербайджана превысило месячную норму.
Экология
22 марта 2022 г. 15:00
Умайра Тагиева: В нижнем течении Куры наблюдаются позитивные изменения

Во второй декаде марта количество выпавших осадков в некоторых районах Азербайджана превысило месячную норму.

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

"Из-за осадков водность рек, в том числе Куры, повысилась. В результате уровень воды в нижнем течении реки Кура значительно выше минимальных уровней, наблюдавшихся в начале марта, в Евлахе на 22 см, в Зардабе на 90 см, в Сурре на 120 см, в Ширване на 112 см, в Сальяне на 147 см, в Банкя на 33 см и в Новрузлу на реке Араз на 57 см".

В то же время объем воды в реке увеличился в среднем в 3,5 раза, сообщила представитель службы.

"В результате значительного увеличения объема воды в нижнем течении Куры соленость в реке снизилась и оказалась в пределах нормы", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Kürün aşağı axınında müsbət dəyişiklik müşahidə edilir"

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