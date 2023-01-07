Умайра Тагиева: В некоторых районах республики усилился северо-восточный ветер

В последние дни надвигающийся сибирский антициклон стал причиной резкого похолодания в Азербайджане, в результате чего в горных и предгорных районах страны наблюдается обильное выпадение снега.

В последние дни надвигающийся сибирский антициклон стал причиной резкого похолодания в Азербайджане, в результате чего в горных и предгорных районах страны наблюдается обильное выпадение снега.

Об этом Report передает со ссылкой на главу Национальной гидрометеорологической службы Умайру Тагиеву.

Она отметила, что в настоящее время в Губе, Гусаре, Гедабеке и Дашкесане идет снег.

"В некоторых районах республики усилился северо-восточный ветер. Так, в Гёйчае скорость ветра достигнет 21 м/c, Тертере, Габале, Агдаме, Нафталане – 20 м/c, в Шеки и Дашкесане – 18 м/c. В Баку и Абшеронском районе скорость достигнет 17 м/c, уровень волны на море приблизился к отметке 2 метров", - сказала У.Тагиева.