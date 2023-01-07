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Умайра Тагиева: В некоторых районах республики усилился северо-восточный ветер

Умайра Тагиева: В некоторых районах республики усилился северо-восточный ветер В последние дни надвигающийся сибирский антициклон стал причиной резкого похолодания в Азербайджане, в результате чего в горных и предгорных районах страны наблюдается обильное выпадение снега.
Экология
7 января 2023 г. 19:31
Умайра Тагиева: В некоторых районах республики усилился северо-восточный ветер
Умайра Тагиева / Report

В последние дни надвигающийся сибирский антициклон стал причиной резкого похолодания в Азербайджане, в результате чего в горных и предгорных районах страны наблюдается обильное выпадение снега.

Об этом Report передает со ссылкой на главу Национальной гидрометеорологической службы Умайру Тагиеву.

Она отметила, что в настоящее время в Губе, Гусаре, Гедабеке и Дашкесане идет снег.

"В некоторых районах республики усилился северо-восточный ветер. Так, в Гёйчае скорость ветра достигнет 21 м/c, Тертере, Габале, Агдаме, Нафталане – 20 м/c, в Шеки и Дашкесане – 18 м/c. В Баку и Абшеронском районе скорость достигнет 17 м/c, уровень волны на море приблизился к отметке 2 метров", - сказала У.Тагиева.

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Ölkənin bəzi ərazilərində şimal-şərq küləyi güclənib"

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