Умайра Тагиева: Качество атмосферного воздуха в пределах нормы

В течение года в различные сезоны в нескольких поселках на Абшеронском полуострове планируется проведение мониторингов в связи с загрязнением атмосферного воздуха.

В течение года в различные сезоны в нескольких поселках на Абшеронском полуострове планируется проведение мониторингов в связи с загрязнением атмосферного воздуха.

Как сообщает Report, об этом начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева сказала на "Часе эксперта".

По ее словам, мониторинги будут проведены в апреле-мае, результаты будут обнародованы: "В настоящее время в стране качество атмосферного воздуха находится в пределах нормы. Это связано с сохранением дождливой погоды".

У.Тагиева отметила, что мониторинги зимнего периода завершены: "В Бузовна, Мярдакане, Шувелане, Бильгя, Нардаране, Фатмаи, Мехтиабаде, Новханах, Шихово загрязнение не превышало допустимый предел. Наименьший уровень загрязнения угарным газом наблюдался в Шувелане, Бильгя и Нардаране. Наименьшее содержание пыли зафиксировано в Бузовне, Шувелане и Мехтиабаде".