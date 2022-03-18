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Умайра Тагиева: Качество атмосферного воздуха в пределах нормы

Умайра Тагиева: Качество атмосферного воздуха в пределах нормы В течение года в различные сезоны в нескольких поселках на Абшеронском полуострове планируется проведение мониторингов в связи с загрязнением атмосферного воздуха.
Экология
18 марта 2022 г. 17:31
Умайра Тагиева: Качество атмосферного воздуха в пределах нормы
Умайра Тагиева / Report

В течение года в различные сезоны в нескольких поселках на Абшеронском полуострове планируется проведение мониторингов в связи с загрязнением атмосферного воздуха.

Как сообщает Report, об этом начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева сказала на "Часе эксперта".

По ее словам, мониторинги будут проведены в апреле-мае, результаты будут обнародованы: "В настоящее время в стране качество атмосферного воздуха находится в пределах нормы. Это связано с сохранением дождливой погоды".

У.Тагиева отметила, что мониторинги зимнего периода завершены: "В Бузовна, Мярдакане, Шувелане, Бильгя, Нардаране, Фатмаи, Мехтиабаде, Новханах, Шихово загрязнение не превышало допустимый предел. Наименьший уровень загрязнения угарным газом наблюдался в Шувелане, Бильгя и Нардаране. Наименьшее содержание пыли зафиксировано в Бузовне, Шувелане и Мехтиабаде".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Hazırda ölkədə atmosfer havasının keyfiyyəti norma daxilindədir"

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