Умайра Тагиева: В конце осени в Азербайджане зафиксирована высокая температура

"В конце осени в стране зафиксированы высокие температуры".

"В конце осени в стране зафиксирована высокая температура".

Как сообщила Report заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, в Баку и на Абшеронском полуострове южный ветер, усилившийся до 20 м/с, сопровождался повышением температуры воздуха до 24,6 градуса.

У.Тагиева отметила, что за последние десятилетия только 4 ноября 2006 года максимальная температура воздуха в Баку составила 24,7 градуса.

"В целом за последние 25 дней ноября температура воздуха была зафиксирована на 7,5 градусов выше климатической нормы".