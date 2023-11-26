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Умайра Тагиева: В конце осени в Азербайджане зафиксирована высокая температура

Умайра Тагиева: В конце осени в Азербайджане зафиксирована высокая температура "В конце осени в стране зафиксированы высокие температуры".
Экология
26 ноября 2023 г. 18:31
Умайра Тагиева: В конце осени в Азербайджане зафиксирована высокая температура
Умайра Тагиева / Report

"В конце осени в стране зафиксирована высокая температура".

Как сообщила Report заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, в Баку и на Абшеронском полуострове южный ветер, усилившийся до 20 м/с, сопровождался повышением температуры воздуха до 24,6 градуса.

У.Тагиева отметила, что за последние десятилетия только 4 ноября 2006 года максимальная температура воздуха в Баку составила 24,7 градуса.

"В целом за последние 25 дней ноября температура воздуха была зафиксирована на 7,5 градусов выше климатической нормы".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Ölkə ərazisində payızın sonu üçün yüksək temperatur qeydə alınır"

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