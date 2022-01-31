Умайра Тагиева: В феврале среднемесячная температура будет близка к климатической норме

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на февраль.

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на февраль.

Как сообщила Report руководитель Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, в феврале среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторые дни немного превысит норму.

По ее словам, количество месячных осадков будет близко к климатической норме, в некоторых районах, в основном в восточных районах, немного превысит норму: "В первые числа месяца ожидается относительно стабильная погода с временами порывистым юго-западным ветром. Во второй половине первой декады ожидаются осадки и понижение температурного режима".

У.Тагиева напомнила, что за последние 20 лет самая высокая температура была зафиксирована 7 февраля 2020 года, когда воздух в Баку прогрелся до 25 градусов тепла: "На следующий же день уже наблюдалось резкое похолодание, температура воздуха опустилась до 9 градусов и наблюдался штормовой ветер. Февраль 2012 года, а именно 8 февраля, запомнился небывалыми для Баку 11-градусными морозами. В первые числа февраля 2017 года столица покрылась 29-сантиметровым снежным покровом. 24 февраля 2004 года в Баку выпало за сутки почти 43 литра осадков на один квадратный метр, что близко к двум месячным нормам. А 24-25 февраля 2007 года хазри в столице разбушевался до 35-41 м/с".