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Умайра Тагиева: В Баку за день выпало месячное количество осадков

Умайра Тагиева: В Баку за день выпало месячное количество осадков "Самый острый период снегопада остался позади. В Баку суточное количество осадков приблизилось к месячной норме".
Экология
24 февраля 2021 г. 17:36
Умайра Тагиева: В Баку за день выпало месячное количество осадков

"Самый острый период снегопада остался позади. В Баку суточное количество осадков приблизилось к месячной норме".

Об этом Report заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Она отметила, что осадки начались со вчерашнего вечера и фиксировались примерно 24 часа:

“Сейчас в некоторых местах снег идет переменно, однако снегопад уже не сильный. За ночь снегопад утихомирится. Самый острый период остался позади. Однако из-за снижения ночью температуры воздуха до 9 градусов мороза 25 февраля ночью и утром дороги покроются льдом".

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