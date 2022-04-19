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Умайра Тагиева: Уровень загрязнения реки Охчучай в 5-7 раз превышает норму

Умайра Тагиева: Уровень загрязнения реки Охчучай в 5-7 раз превышает норму Армения продолжает загрязнять проходящий через Азербайджан участок реки Охчучай.
Экология
19 апреля 2022 г. 15:06
Умайра Тагиева: Уровень загрязнения реки Охчучай в 5-7 раз превышает норму

Армения продолжает загрязнять проходящий через Азербайджан участок реки Охчучай.

Как передает Report, об этом заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в 2021-2022 годах в Охчучае проведено 58 мониторингов: "Министерство регулярно проводит лабораторный анализ проб воды из Охчучая. Пробы для анализов брались с трех разных участков реки. Для анализов было взято более 150 образцов воды, более 180 образцов донных отложений. На основе этих образцов проведены физико-химические анализы. Установлено, что уровень загрязнения в реке в 5-7 раз превышает норму. К сожалению, загрязнение продолжается и сегодня. Содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в реке в настоящее время в 5,5-7 раз выше нормы".

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Версия на английском языке Umayra Tagiyeva: Pollution in Oxchuchay 5-7 times higher than normal
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Oxçuçayda çirklənmə normadan 5-7 dəfə çoxdur"

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