Умайра Тагиева: Уровень загрязнения реки Охчучай в 5-7 раз превышает норму

Армения продолжает загрязнять проходящий через Азербайджан участок реки Охчучай.
Как передает Report, об этом заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По ее словам, в 2021-2022 годах в Охчучае проведено 58 мониторингов: "Министерство регулярно проводит лабораторный анализ проб воды из Охчучая. Пробы для анализов брались с трех разных участков реки. Для анализов было взято более 150 образцов воды, более 180 образцов донных отложений. На основе этих образцов проведены физико-химические анализы. Установлено, что уровень загрязнения в реке в 5-7 раз превышает норму. К сожалению, загрязнение продолжается и сегодня. Содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в реке в настоящее время в 5,5-7 раз выше нормы".