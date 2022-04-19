Умайра Тагиева: Уровень загрязнения реки Охчучай в 5-7 раз превышает норму

Армения продолжает загрязнять проходящий через Азербайджан участок реки Охчучай.

Армения продолжает загрязнять проходящий через Азербайджан участок реки Охчучай.

Как передает Report, об этом заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в 2021-2022 годах в Охчучае проведено 58 мониторингов: "Министерство регулярно проводит лабораторный анализ проб воды из Охчучая. Пробы для анализов брались с трех разных участков реки. Для анализов было взято более 150 образцов воды, более 180 образцов донных отложений. На основе этих образцов проведены физико-химические анализы. Установлено, что уровень загрязнения в реке в 5-7 раз превышает норму. К сожалению, загрязнение продолжается и сегодня. Содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в реке в настоящее время в 5,5-7 раз выше нормы".