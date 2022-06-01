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Умайра Тагиева: Умеренно жаркая погода сохранится до конца недели

Умайра Тагиева: Умеренно жаркая погода сохранится до конца недели "Среднемесячная температура воздуха в Баку составила 27 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы".
Экология
1 июня 2022 г. 16:14
Умайра Тагиева: Умеренно жаркая погода сохранится до конца недели

"Среднемесячная температура воздуха в Баку составила 27 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы".

Как сообщает Report, об этом заявила глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

По ее словам, умеренно жаркая погода сохранится до конца недели.

Тагиева напомнила, что июнь характеризуется самыми длинными днями в году: "Самый жаркий июнь за последний 21 год наблюдался в 2019 году. Если взять последний 21 год месячная температура в июне 16 лет была на 4 градуса выше нормы, 5 лет она была на 1,5 градуса ниже нормы. В целом, мы наблюдаем глобальное потепление во все времена года".

Глава службы подчеркнула, что май этого года был отмечен изменением климата в стране. "В результате проникновения на нашу территорию горячих и холодных фронтов погода в мае была неустойчивой, в горах шли дожди и снег".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Mülayim isti hava şəraiti həftə sonunadək davam edəcək"

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