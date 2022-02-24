Умайра Тагиева: Туманная погода сохранится до утра 26 февраля

Туманная погода сохранится до утра 26 февраля.

Туманная погода сохранится до утра 26 февраля.

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Она отметила, что туманные погодные условия, наблюдаемые в настоящее время на территории страны, носят инверсионный характер: "Холодные воздушные массы сжимают теплый воздух, выдавливая его наверх, вследствие чего температура поверхностного слоя по отношению к верхнему слою понижается, в результате чего образуется инверсионный слой".

По словам начальника службы, ночью поверхность земли постепенно охлаждается, что приводит и к охлаждению нижних слоев воздуха: "В результате смешения относительно теплых и холодных воздушных масс создаются благоприятные условия для образования тумана. Обычно образование тумана объясняется инверсией. В связи с туманными погодными условиями в Баку и на Абшеронском полуострове метеорологическая дальность видимости ограничена до 200 метров, а в районах - до 50 метров".