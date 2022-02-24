Умайра Тагиева: Туманная погода сохранится до утра 26 февраля

Туманная погода сохранится до утра 26 февраля.
Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.
Она отметила, что туманные погодные условия, наблюдаемые в настоящее время на территории страны, носят инверсионный характер: "Холодные воздушные массы сжимают теплый воздух, выдавливая его наверх, вследствие чего температура поверхностного слоя по отношению к верхнему слою понижается, в результате чего образуется инверсионный слой".
По словам начальника службы, ночью поверхность земли постепенно охлаждается, что приводит и к охлаждению нижних слоев воздуха: "В результате смешения относительно теплых и холодных воздушных масс создаются благоприятные условия для образования тумана. Обычно образование тумана объясняется инверсией. В связи с туманными погодными условиями в Баку и на Абшеронском полуострове метеорологическая дальность видимости ограничена до 200 метров, а в районах - до 50 метров".