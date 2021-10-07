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Умайра Тагиева: Температура воздуха на 3,3 градуса ниже, чем в прошлом году

Умайра Тагиева: Температура воздуха на 3,3 градуса ниже, чем в прошлом году "Октябрь в этом году начался со снижением температуры воздуха, дождями и изморосью. В некоторых регионах за последние шесть дней выпал месячный объем осадков, они были интенсивными и сильными, в горных территориях выпал снег".
Экология
7 октября 2021 г. 09:57
Умайра Тагиева: Температура воздуха на 3,3 градуса ниже, чем в прошлом году

"Октябрь в этом году начался со снижением температуры воздуха, дождями и изморосью. В некоторых регионах за последние шесть дней выпал месячный объем осадков, они были интенсивными и сильными, в горных территориях выпал снег".

Как передает Report, об этом заявила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Она отметила, что погода в начале месяца значительно отличалась от погодных условий, наблюдаемых в октябре в прошлые годы: "Наблюдалась пасмурная, осенняя погода, каждый день шли дожди. Причиной этому являлось влияние холодного антициклона, идущего из Центральной России, и холодного атмосферного фронта, время от времени проникающего на нашу территорию".

По словам У. Тагиевой, объем выпавших осадков в Шамкире составил 94%, в Агстафе – 103%, Огузе – 93%, Балакене – 98%, Загатале – 111%, Лянкяран-Астаринской зоне - 23-41% месячной нормы: "Среднесуточная температура воздуха составила 16,9 градусов, что на 3,3 градуса меньше, чем в прошлом году".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Havanın temperaturu ötən illə müqayisədə 3.3 dərəcə aşağıdır"

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