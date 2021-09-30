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Умайра Тагиева: Существует большая разница в температурных показателях начала и конца месяца

Умайра Тагиева: Существует большая разница в температурных показателях начала и конца месяца "Сентябрь этого года запомнился обильными дождями. Ночью 26 сентября горные районы страны покрыл первый снег. Так, в Шахдаге высота снега составила 1 см".
Экология
30 сентября 2021 г. 18:00
Умайра Тагиева: Существует большая разница в температурных показателях начала и конца месяца

"Сентябрь этого года запомнился обильными дождями. Ночью 26 сентября горные районы страны покрыл первый снег. Так, в Шахдаге высота снега составила 1 см".

Начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева сообщила Report, что в Баку и на Абшеронском полуострове количество осадков в сентябре составило 360% месячной нормы, в Газах-Гянджинской зоне - 158%, в Балакян-Шекинской зоне - 209% и в Лянкяран-Астаринской зоне - 179%.

Согласно многолетним метеорологическим наблюдениям, наибольшее количество осадков за месяц в Баку выпало в 2016 году - 139,1 мм, что составляет 809% от климатической нормы.

"Существует большая разница в температурных показателях начала и конца месяца. Так, максимальная температура в Баку за этот месяц была зафиксирована 2 сентября - 36,1°, а самая низкая - 26 сентября - 13,7° тепла. После 24-го сентября температура опустилась ниже климатической нормы на 3°", - заявила У.Тагиева.

По словам начальника службы, за месяц в Баку и на Абшеронском полуострове выпало 61 мм осадков, что в 3,5 раза больше месячной нормы: "В целом, все более опасные климатические процессы на фоне климатических изменений требуют готовности к таким ситуациям, особенно в сфере коммунальных услуг”.

У.Тагиева отметила, что среднемесячная температура воздуха в следующем месяце будет близка к климатической норме: "В начале месяца будет преобладать северный, северо-восточный ветер, погода будет довольно пасмурной и дождливой. В Баку и на Абшеронском полуострове ночью ожидается 11°-16°, днем 17°-22°, в отдельные дни до 25° тепла. В Восточном Зангезуре и Карабахе температура воздуха ночью составит 1°-6°, днем 9°-14° градусов тепла, в горных районах ночью 3°-8° градусов мороза, днем от 1° мороза до 4° градусов тепла. В Центрально-Аранской зоне ночью ожидается 11°-16°, днем 17°-22°, в отдельные дни до 25° тепла". 

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Kommunal xidmət sahələri artan təhlükəli hava şəraitinə hazır olmalıdır"

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