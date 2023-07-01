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Умайра Тагиева: Порой не учитываются тяжелые последствия наводнений

Умайра Тагиева: Порой не учитываются тяжелые последствия наводнений 12-08 Последствия климатических изменений в последнее время становятся все более очевидными. В основном наблюдается неравномерное распределение осадков. Так, если в некоторых районах республики выпадает не более половины месячной нормы осадков, то преиму
Экология
1 июля 2023 г. 14:54
Умайра Тагиева: Порой не учитываются тяжелые последствия наводнений

Последствия климатических изменений в последнее время становятся все более очевидными. В основном наблюдается неравномерное распределение осадков. Так, если в некоторых районах республики выпадает не более половины месячной нормы осадков, то преимущественно в горных и предгорных районах в результате локальных ливней происходят наводнения. С апреля до 30 июня нынешнего года зарегистрировано 81 наводнение. Сегодня уже наблюдались три случая схода селей.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Замминистра также прокомментировала безответственное поведение некоторых граждан во время селей и наводнений: "К сожалению, порой такие явления оборачиваются тяжелыми последствиями и даже летальными исходами. Несмотря на предупреждение населения, некоторые стоят в непосредственной близости от зоны стихийного бедствия и снимают все это на камеру. А ведь необходимо немедленно отойти от места происшествия. Предопределить направление селевого потока невозможно. Кроме того, сель может нести с собой камни и обломки скал. Зачастую люди пытаются спасти имущество, подвергая свою жизнь опасности. Мы еще раз обращаемся к населению, чтобы они обязательно учли информацию о неблагоприятных погодных условиях. При наводнении нужно подняться на возвышенность. Иногда все решают всего лишь несколько секунд".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Bəzən sel-daşqın hadisələrinin ağır fəsadlar törədə biləcəyi nəzərə alınmır"

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