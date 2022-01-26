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Умайра Тагиева: Очередной холодный фронт с осадками ожидается 27 января

Умайра Тагиева: Очередной холодный фронт с осадками ожидается 27 января Январь этого года показал всю непредсказуемость проявлений изменения климата. Несмотря на относительное обилие осадков, в этом году среднее значение температуры воздуха все же превышало климатическую норму на 2,6 градуса.
Экология
26 января 2022 г. 13:12
Умайра Тагиева: Очередной холодный фронт с осадками ожидается 27 января

Январь этого года показал всю непредсказуемость проявлений изменения климата. Несмотря на относительное обилие осадков, в этом году среднее значение температуры воздуха все же превышало климатическую норму на 2,6 градуса.

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

В целом лишь 4 дня из 25-ти температура была несколько ниже нормы ( 0,2-10 С). 21 день же она превышала средние климатические значения на 0,9-4,9 градуса, а 7 января была выше нормы на 6,7 градуса.

Больше всего осадков было зафиксировано на востоке страны. За 25 дней здесь выпало уже 27-43 процентов больше месячной нормы. В Баку и на Абшероне 11 дней наблюдались осадки, из них 4 дня в виде мокрого снега и снега.

"Очередной холодный фронт с осадками ожидается 27 января. Неблагоприятная погода продлится до дневных часов 28 января. В этот период по районам ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. В столице прогнозируется дождь, переходящий вечером, ближе к ночи 28-го января в мокрый снег. Температура воздуха будет в пределах от 2-х до 5 градусов тепла. Для Абшерона характерное при таких процессах усиление северо-западного ветра ожидается 27 января днем, с ослаблением в первой половине дня 28-го января. Максимальные порывы ветра 20-23 м/с", - заявила У. Тагиева.

По ее словам, последние числа месяца пройдут относительно стабильно, без осадков. В столице переменная область с прояснениями. Временами будет усиливаться гилавар (южный ветер). Порывистый юго-западный ветер в горах и относительное повышение температуры может провоцировать сход снежных лавин в высокогорьях страны.

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