Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого

Директор Национальной службы гидрометеорологии отметила, что с 21 по 24 августа в стране снова будет нестабильная погода

"Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого августа, который мы наблюдали в последние десятилетия. Если в последние годы именно в августе обновлялись рекорды высоких температур, то в нынешнем августе наблюдается умеренная погода, температура колеблется в пределах нормы, а в отдельные дни даже немного ниже нее".

Об этом Report сообщила директор Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Умайра Тагиева.

Она отметила, что во многих регионах и на Абшеронском полуострове в первой и второй декадах августа количество осадков превысило месячную норму. Например, на Абшеронском полуострове осадков выпало вдвое больше месячной нормы, в Сабирабаде - 183% от месячной нормы, в Тертере - 168% и в Сальяне - 141%: "По данным многолетних метеорологических наблюдений, если количество дождливых дней в Азербайджане в августе составляло в среднем 4 дня, то в этом году количество дождливых дней было намного больше. Например, в Балакен-Шекинской зоне 12 дней шел дождь, в Центральном Аране - 8 дней и в Газах-Гянджинском регионе - 9 дней".

По ее словам, такие процессы являются проявлением аномальных гидрометеорологических явлений, участившихся в последние десятилетия на фоне изменения климата: "Хочу напомнить со ссылкой на NASA и другие международные климатические центры, что еще весной сообщалось, что летом этого года в Азербайджане будут рекордные показатели высокой температуры. Тогда наши эксперты отметили, что, поскольку подобные прогнозы основаны на глобальных моделях, было бы неправильно применять их непосредственно к нашей стране как аксиому. В то же время следует учитывать, что в мировой практике обоснованность долгосрочных прогнозов невысока".

Директор Национальной службы гидрометеорологии МЭПР отметила, что с 21 по 24 августа в стране снова будет нестабильная погода. В Баку температура упадет на 8-10 градусов и приблизится к 21-26 градусам. Усилится северный ветер, в регионах пройдут дожди ливневого характера.