Умайра Тагиева: Накануне была зафиксирована относительно холодная погода для декабря

”На днях была зафиксирована относительно холодная погода для декабря, температура воздуха была на 2,3 градуса ниже климатической нормы".

”На днях была зафиксирована относительно холодная погода для декабря, температура воздуха была на 2,3 градуса ниже климатической нормы".

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, самый холодный декабрь за последние 21 год был зафиксирован в 2002 году: "Среднемесячная температура была на 5 градусов ниже климатической нормы. В Баку был зафиксирован 5-градусный мороз, а высота снежного покрова достигла 50 см".

У.Тагиева отметила, что сильные ветра характерны для декабря: “Так, 4 декабря 2015 года максимальная скорость северо-западного ветра на Нефтяных камнях составила 39 м/с, в Баку - 35 м/с. По данным станции на Нефтяных камней, высота волны достигала 8,5 метра".